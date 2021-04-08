Официальный курс доллара США снизился на 26 коп., евро — на 15 коп.

УрБК, Москва, 13.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 26 коп., до 77,25 руб., курс евро — на 15 коп., до 91,92 руб.