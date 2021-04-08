Официальный курс доллара США снизился на 26 коп., евро — на 15 коп.

УрБК, Москва, 13.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 26 коп., до 77,25 руб., курс евро — на 15 коп., до 91,92 руб.
УрБК, Москва, 08.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 апреля 2021 года. Курс долл. ...31.03.2021 Официальный курс доллара США снизился на 7 коп., евро — на 14 коп.
УрБК, Москва, 31.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 апреля 2021 года. Курс долл. ...26.03.2021 Официальный курс доллара США снизился на 42 коп., евро — на 72 коп.
УрБК, Москва, 26.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 марта 2021 года. Курс долл. ...10.03.2021 Официальный курс доллара США снизился на 22 коп., евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 10.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 марта 2021 года. Курс долл. ...08.02.2021 Официальный курс доллара США снизился на 85 коп., евро — на 48 коп.
УрБК, Москва, 08.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 февраля 2021 года. Курс долл. ...