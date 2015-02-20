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Вчера, 16:24

Пресс-секретарь президента России не исключил отключение страны от систем Visa и MasterCard

УрБК, Москва, 13.04.2021. Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard в рамках санкционной политики со стороны западных государств. Об этом в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM» сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что когда пошли сначала разговоры — Visa, MasterCard, то постепенно, не без проблем, но начала создаваться национальная платежная система «Мир». Мы видим, что сейчас эта система уже достаточно окрепла. Да, она не имеет пока международного хождения, но все-таки уже появились страны, где этой системой можно пользоваться», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, впервые информация о возможном отключении России от платежных систем появилась в 2014 году. В ответ на эту угрозу в стране была разработана отечественная платежная система «Мир».

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