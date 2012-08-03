СКБ-банк запустил новый сервис для получения одобрения по ипотеке

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. Клиентам СКБ-банка стал доступен сервис СКБ.ДОМ, который облегчит процесс получения ипотеки. В сервисе разработан удобный интерфейс, где можно заполнить анкету, приложить скан документов, отправить заявку на рассмотрение и узнать одобренную ставку и сумму.



Как сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации, с помощью онлайн-калькулятора можно рассчитать параметры кредита, на основании расчета сформировать заявку и направить документы на одобрение в банк. После того, как в личном кабинете сервиса СКБ.ДОМ клиент получит одобрение, он сможет обратиться в офис банка с оригиналами документов по заемщикам и по выбранному объекту недвижимости для продолжения оформления сделки.



«СКБ.ДОМ — это актуальный сервис для подачи заявки по ипотеке, в котором все просто и доступно. Получить одобрение по ипотеке теперь можно, не отходя от компьютера, а обратиться в офис банка можно будет уже на этапе подписания необходимых документов», — отметила директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка Анна Волкова.