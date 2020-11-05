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Более трети россиян готовы получать зарплату «в конверте»

УрБК, Москва, 13.04.2021. Доля россиян, которые согласны получать «черную» или «серую» зарплату, составила 36%. Во время пика пандемии коронавируса таких было 46%. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

При этом, согласно результатам опроса, 35% не согласятся на подобные условия найма. 29% затруднились с ответом.

Помимо этого, опрос показал, что среди мужчин тех, кто потенциально готов получать зарплату «в конверте», больше, чем среди женщин — 33%.

Отмечается, что больше согласных на «черную» или «серую» зарплату было в посткризисный 2009 год (60%).

При этом, согласно комментариям респондентов, среди россиян, готовых согласится на зарплату «в конверте», есть те, кто ищет личную выгоду (например, хочет снизить выплаты по исполнительным листам). В то же время большинство опрошенных называет себя заложниками обстоятельств (мало вакансий по специальности, необходимо срочно устроиться на работу).

В опросе сервиса SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из 441 населенного пункта.

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