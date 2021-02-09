ESTORY открывается

Екатеринбургский фудмаркет ESTORY готовится к началу работы в стандартном формате. Техническое открытие гастрономического пространства в третьей очереди торгового центра «Гринвич» состоялось в декабре 2020 года. За более чем три месяца работы на площадке открылось 27 заведений общественного питания и пять лавок с гастрономией. В ближайшее время число заведений будет доведено до 40.



Идея создания в Екатеринбурге фудмаркета — пространства, на котором были бы представлены лучшие кулинарные концепции кухонь всего мира в относительно недорогом и доступном формате, была озвучена собственниками «Гринвича» в 2019 году. Реализовывать проект начали чуть больше года назад. Большая часть работ по подготовке пространства была проведена во время пандемийных ограничений.





Фото предоставлено Кириллом Шлаеным



Первыми открылись TomYamBar, точки восточной кухни — корейский «Мистер Ким», китайский Hot Pot, Sushi Stories. Также в числе первооткрывателей — греческий фастфуд «Гирос», авторская шаурма Naan, русская кухня «ЩиБорщи», завтраки от «Бродский.Кофе», боулы от Balabowl, специалитеты из утки и курицы Hungry Birds. В феврале начали работать мексиканская кухня Al Macho, рыбный юнит Fish & Chips, заведения узбекской и израильской кухни «Плов и мясо» и «Шалом», китайский фастфуд «Кунг Фу» и чешский ресторан «Чешки».



Весной на площадке появились юниты Mr.Crab, ЗОЖ-площадка «Мы есть», паровые булочки с начинками «Баошная», пермский концепт пельменей «Пельмешная». На прошлой неделе начала свою работу точка знаменитой сети «Бо», работающей в Москве на Даниловском рынке и в «Депо».





Фото: Дарья Постольник



Сегодня, в последнюю неделю работы в техническом формате, на фудмаркете открылась станция екатеринбургского ресторатора Кирилла Шлаена, в которой разместилось сразу 4 проекта — смокерная «Агонь», пиццерия PinzeriabyBontempi, «зеленая кухня» «Авокадокедавра» и точка грузинской кулинарии «Хинкали Котэ».



«Вероятно, это самый высокооснащенный гастро-корнер в мире. На площади 80 квадратных метров использовано более 100 наименований оборудования — от угольного швенкера до установки азотной газации стаута. Для эргономики и комфорта работы поваров спецоборудование изготовлено на заказ инженерами екатеринбургского завода «Финист», а холодильные агрегаты вынесены за внешний контур. Как на космическом корабле, все спроектировано по сантиметрам. В экипаже международной гастрономической станции — опытные сотрудники гостеприимства и молодые специалисты, для которых сверхоснащенная станция станет учебным центром», — презентовал свой проект Кирилл Шлаен.





Фото: Дарья Постольник



«Нам было интересно сделать такой супер-хайтекпроект в новом пространстве ESTORY. Фуд-холл — перспективное новое явление в мире гостеприимства, и нам хотелось привнести ресторанное качество и вкус в этот демократичный формат. Пространство ESTORY удобно для семейного визита, поэтому мы выбрали концепции, которые больше всего подходят для семейного и дружественного времяпрепровождения. Инвестиции в проект составили 25 миллионов рублей. В ESTORY много гостей, особенно в выходные. Космическая оснащенность высокотехнологичным оборудованием должна обеспечить скорость и ресторанное качество приготовления блюд при низких издержках на аренду. Наш экипаж планирует работать здесь долго», — отметил ресторатор.



Уже в ближайшее время число новых заведений увеличится.



«Сейчас у нас работает 25 юнитов и пять рыночных точек. В ближайшие дни мы ждем открытия бургерной «FARШ» московского ресторатора Аркадия Новикова, а также два бара — пивной Right Hops и коктейльный «Мартини». В скором времени начнет работу «Моребар», там ставка будет сделана на устриц и дары моря. До конца весны будут открыты точки грузинской и югославской кухни, креветочный проект Shrips&Burgers. Работаем над концепцией винного бара, ищем участников еще на несколько точек. Все концепции отбираем с огромной тщательностью: далеко не все претенденты проходят через наши дегустации», — рассказывает директор по маркетингу проекта ESTORY Екатерина Шихова.





Фото предоставлено Кириллом Шлаеным



«Уже пять недель мы по выходным обкатываем различные массовые мероприятия. За это время у нас были и тиктокеры для молодой аудитории, и «Тотальный диктант» для интеллектуальной, мы провели несколько концертов как с местными группами, так и с приглашенными хедлайнерами. ESTORY постепенно становится модным «тусовочным» местом, где можно с интересом провести вечер. Скоро мы запустим многоуровневую детскую площадку и таким образом обеспечим веселое проведение времени и самым маленьким посетителям. Уже сейчас в выходные дни проходимость нашего корта составляет 8 тыс. человек при 1 тыс. 100 посадочных местах. Думаю, уже скоро мы выйдем на плановый показатель в 11 тыс. человек в день. Чтобы людям было где разместиться, в эти выходные мы впервые открыли второй этаж фудмаркета. Думаю, со следующей недели он будет работать постоянно», — отмечает директор ESTORY Мария Швецова.





Фото: Дарья Постольник



В предстоящие выходные организаторы проекта планируют отпраздновать начало работы площадки в «обычном» режиме.



«Мы не будем делать открытие с перерезанием красной ленточки. Учитывая, что в техническом режиме мы работаем с декабря и ежедневно через нас проходят тысячи человек, это было бы как минимум странно. Но на этот уикенд в ESTORY запланирована большая праздничная программа, приуроченная к началу работы в «обычном» формате. В пятницу мы проведем бесплатную «Мозгобойню» на кулинарные темы, записываться на нее можно уже сейчас. В субботу в 14.00 состоится представление детского театра «Игра», в 19.30 выступит кавер-группа «Каникулы». В воскресенье днем пройдут мастер-классы от нескольких кулинарных концепций, в ряде заведений будут представлены бесплатные дегустационные сеты. На территории фудмаркета будут работать гиды, которые будут помогать гостям, впервые пришедшим на площадку, выбрать кухню по душе», — делится планами Екатерина Шихова.