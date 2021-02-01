УПН: В России возобновился рост объемов строящегося жилья

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. В России впервые с осени 2020 года наблюдается рост объемов строящегося жилья. Об этом написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков в своем блоге REBURG на «Яндекс.Дзен».



«После заметного снижения объема жилья в стадии строительства в начале года (основной ввод традиционно фиксируется в декабре) начинается рост. Наиболее заметен этот процесс на Урале и на Северном Кавказе», — написал М. Хорьков.



По его словам, в настоящее время объем строящегося жилья в стране составляет 92 млн кв. м. В соответствии с 214 ФЗ возводится более 87 млн кв. м.