УПН: В России возобновился рост объемов строящегося жилья

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. В России впервые с осени 2020 года наблюдается рост объемов строящегося жилья. Об этом написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков в своем блоге REBURG на «Яндекс.Дзен».
«После заметного снижения объема жилья в стадии строительства в начале года (основной ввод традиционно фиксируется в декабре) начинается рост. Наиболее заметен этот процесс на Урале и на Северном Кавказе», — написал М. Хорьков.
По его словам, в настоящее время объем строящегося жилья в стране составляет 92 млн кв. м. В соответствии с 214 ФЗ возводится более 87 млн кв. м.
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