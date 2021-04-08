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В Екатеринбурге появятся новые маршруты городской электрички

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обсудил перспективные маршруты городской электрички с руководителем Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым. Об этом сообщается в Instagram-профиле градоначальника.

По словам А. Орлова, в рамках развития городской электрички планируется закольцевать маршрут.

«Вокруг железной дороги достаточно много заброшенных территорий — их можно и нужно вовлекать в оборот. Сейчас рассматривается несколько новых маршрутов — один из них может объединить центр с Солнечным и Академическим, Широкой Речкой. Еще один — от Кольцово через Екатеринбург-ЭКСПО, будущие объекты Универсиады», — отмечается в сообщении.

Добавим, что развитие транспортной инфраструктуры является одним из пунктов программы Алексея Орлова. В ней подразумевается пять драйверов («Пять Д») развития Екатеринбурга. Одним из них является использование технологий и потенциала для формирования новой экономики («Новая экономика города»).

Кроме того, драйверами программы являются создание действенных инструментов вовлечения горожан в управление городом («Город добра и соучастия»), совершенствование архитектурного облика («Город новых архитектурных решений»), активное внедрение инноваций в городскую среду («Умный город»), а также интеграция города в мировое пространство («Центр мировых коммуникаций»).

Программа главы Екатеринбурга получила поддержку депутатов гордумы и представителей бизнес-сообщества муниципалитета.

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