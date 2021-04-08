В Екатеринбурге появятся новые маршруты городской электрички

Алексей Орлов: Эффект от проведения Универсиады в Екатеринбурге будет больше, чем от ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. Эффект от проведения Всемирных студенческих игр-2023 в Екатеринбурге будет больше, чем ...