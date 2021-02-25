ФНС подала иск о банкротстве Центра международной торговли в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 16 по Свердловской области подала иск о банкротстве Центра международной торговли (ООО «ЦМТЕ») на улице Куйбышева в Екатеринбурге. Заявление зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.
Сумма финансовых претензий со стороны ФНС не уточняется. Дату заседания суд к настоящему времени не назначил.
Как сообщал УрБК, ранее ООО «ЦМТЕ» подавало в суд заявление о своем банкротстве. До этого ООО «Профэксплуатация» и владелец гостиницы «Атриум Палас Отель» Владимир Титов пытались взыскать с организации более 92,8 млн руб.
Однако Арбитражный суд Свердловской области отказался признавать Центр международной торговли финансово несостоятельной организацией.
Следует отметить, что на рассмотрении суда находится иск ООО «ЦМТЕ» о взыскании 31,6 млн руб. с ООО «Гранит — ХХI век», которому принадлежит Центр международной торговли Екатеринбурга.
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