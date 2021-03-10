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Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях достигла 24,2 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области в январе-феврале 2021 года, составила 24,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

Отметим, что по итогам 2020 года показатель составлял 22,2 тыс. руб.

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