С улиц Екатеринбурга убрали 284,5 тонны грязи и 75,5 тонны мусора

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. Службы благоустройства Екатеринбурга в течение последних суток убрали с городских улиц 284,5 т грязи и 75,5 т мусора, сообщает пресс-служба горадминистрации.



«Сегодня днем, 13 апреля, коммунальные службы районов планируют задействовать 400 дорожных рабочих и 170 единиц техники: 22 КДМ, 31 трактор, 19 фронтальных погрузчиков, 49 самосвалов, 14 «Бродвеев» и «Скандий», 3 грейдера и 6 бульдозеров. Кроме того, в один строй со своими «железными братьями» по борьбе за чистоту встанут 32 единицы вакуумной техники и 9 аппаратов высокого давления», — говорится в сообщении.



Ранее замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов поручил всем службам благоустройства активизировать работу по уборке городских территорий, акцентировав особое внимание на очистке остановок общественного транспорта, промывке парковочных «карманов» и приведении газонов уральской столицы в надлежащий вид.



Напомним, глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о проведении 24 апреля на территории муниципалитета общегородского Дня чистоты, а также месячника чистоты — с 29 марта по 30 апреля 2021 года. Генеральная уборка касается улиц, дорог и пешеходных зон, скверов, парков, дворовых территорий и других объектов.