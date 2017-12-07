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Замглавы Минстроя РФ раскритиковал регионы за слабую работу по созданию платных парковок

УрБК, Москва, 13.04.2021. Заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков считает, что регионы неэффективно используют свои полномочия для создания платной парковочной зоны. Как сообщает РИА «Новости», об этом Волков сказал на конференции «Строительный навигатор 2021. Курс на сокращение сроков строительства».

«Там, где принятые региональные нормативы парковок завышены по отношению к территории, получается, что огромное пространство используется неэффективно. Нет возможности развивать платные парковки, а это мощнейший инструмент для того, чтобы делать ткань города более эффективной», — сказал замглавы Минстроя РФ.

В 2020 году регионы были наделены полномочиями самостоятельно устанавливать показатели по расчету машино-мест в городах и селах.

Добавим, что с 2014 года администрация Екатеринбурга запустила платную парковочную зону. К 2023 году в нее планируется включить 23 тыс. машино-мест.

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