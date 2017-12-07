Замглавы Минстроя РФ раскритиковал регионы за слабую работу по созданию платных парковок

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. Первый замглавы МВД РФ Александр Горовой пообещал взять под контроль конфликт между ...

МВД России возьмет под контроль конфликт ГИБДД и властей Екатеринбурга из-за парковок

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2015. В Екатеринбурге в ноябре 2015 года услугами платной парковочной зоны воспользовались ...

В бюджет Екатеринбурга от платных парковок в ноябре поступило 1,2 млн рублей

Минтранс России призвал жителей городов не выступать с инициативами по вопросам создания платных парковок, сообщает ...

Минтранс призвал горожан воздержаться от опросов по платной парковке

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2014. Власти Екатеринбурга планируют увеличить в несколько раз количество платных парковок, ...

Власти Екатеринбурга планируют увеличить в несколько раз количество платных парковок в городе

С начала работы платных парковок в Екатеринбурге было собрано платежей на сумму более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2014. За два месяца работы платных парковок в Екатеринбурге сумма платежей автолюбителями за ...