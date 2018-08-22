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Сотрудники Кольцовской таможни изъяли более 50 кг насвая из Центральной Азии

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. Сотрудники Кольцовской таможни с начала года изъяли более 50 кг насвая из Центральной Азии, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Некурительный табак кустарного производства пытались перевезти в Россию на рейсах из Таджикистана и Узбекистана. Нарушителей выявили служебные собаки Кольцовской таможни.

«Ввоз на территорию России табака ограничен. Совершеннолетний пассажир может перемещать в багаже или ручной клади не более 250 г табака для личного пользования», — пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Дмитрий Шишкин.

Отметим, что по сравнению с I кварталом 2020 года объем изъятого насвая сотрудниками Кольцовской таможни увеличился вдвое.

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