«Россети Урал» обеспечили электроснабжение ТРЦ VEER mall в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» обеспечили электроснабжение крупнейшего торгово-развлекательного центра, расположенного в Орджоникидзевском районе города на перекрестке ул. Шефская — проспект Космонавтов.



Как сообщает отдел по связям с общественностью компании, в рамках технологического присоединения нового ТРЦ энергетики построили кабельную линию 10 кВ от подстанции 110 кВ «Даурская» (ПС) до трансформаторной подстанции заявителя протяженностью почти 2,5 км.



Помимо этого, было заменено оборудование на ПС в ячейках распределительного устройства 10 кВ на современное и более мощное с учетом дополнительной нагрузки и установлен учет электроэнергии. По итогам работ моллу была выдана запрашиваемая мощность 5,9 МВт. Отмечается, что данный объект относится ко второй категории надежности электроснабжения.



«ТРЦ VEER mall стал вторым по размеру площади торговым центром в Екатеринбурге и готовится принять поток покупателей из близлежащих городов-спутников: Верхняя Пышма, Среднеуральск и Березовский», — говорится в сообщении.