Михаил Мальцев: Государство не разъяснило механизм возврата средств туристам, планировавшим посетить Турцию

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. Туристический рынок в Свердловской области дезориентирован из-за отсутствия разъяснений по механизмам господдержки в связи с ограничением полетов в Турцию.



Как пояснил УрБК президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев, «масштаб бедствия» для рынка можно оценить в зависимости от механизма компенсаций и возврата средств.



«Понятно, что вывоз будет осуществляться за счет туроператоров по чартерным программам и за счет авиакомпаний, если это регулярные рейсы. Но до конца не прописана механика. Кто, кому и в каких долях должен выплачивать. Что является основанием для возврата средств, или это будет по ваучерам», — сказал Михаил Мальцев.



Также он отметил, что в Свердловской области остаются туристы, которые не успели воспользоваться ваучерами, которые были выданы за несостоявшиеся перелеты в 2020 году.



В понедельник, 12 апреля, федеральный оперштаб принял решение закрыть на полтора месяца чартерные полеты из России в Турцию и Танзанию.