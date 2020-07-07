Михаил Мальцев: Государство не разъяснило механизм возврата средств туристам, планировавшим посетить Турцию

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. Туристический рынок в Свердловской области дезориентирован из-за отсутствия разъяснений по механизмам господдержки в связи с ограничением полетов в Турцию.
Как пояснил УрБК президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев, «масштаб бедствия» для рынка можно оценить в зависимости от механизма компенсаций и возврата средств.
«Понятно, что вывоз будет осуществляться за счет туроператоров по чартерным программам и за счет авиакомпаний, если это регулярные рейсы. Но до конца не прописана механика. Кто, кому и в каких долях должен выплачивать. Что является основанием для возврата средств, или это будет по ваучерам», — сказал Михаил Мальцев.
Также он отметил, что в Свердловской области остаются туристы, которые не успели воспользоваться ваучерами, которые были выданы за несостоявшиеся перелеты в 2020 году.
В понедельник, 12 апреля, федеральный оперштаб принял решение закрыть на полтора месяца чартерные полеты из России в Турцию и Танзанию.
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