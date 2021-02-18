УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:48

«Эксперт РА» прогнозирует добровольный уход с рынка не менее 45 банков

УрБК, Москва, 13.04.2021. Аналитики агентства «Эксперт РА» прогнозируют, что в ближайшие три года с рынка добровольно уйдут не менее 45 российских банков.

«Мы ожидаем, что число добровольных ликвидаций кредитных организаций будет оставаться высоким на горизонте трех лет. По нашим оценкам, не менее 15 банков ежегодно будут добровольно покидать рынок в рамках присоединения к более крупным игрокам или в связи с добровольной сдачей лицензии», — говорится в исследовании рейтингового агентства.

Ранее аналитики «Эксперт РА» прогнозировали, что в 2021 году более 30 российских банков могут лишиться лицензий.

«Значение индекса кредитного здоровья банковского сектора на уровне 91% на 1 января 2021 года означает, что до 33 кредитных организаций (9% расчетной базы индекса) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска», — отмечали аналитики.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.02.2021 Более 30 российских банков находятся под угрозой отзыва лицензии

Более 30 российских кредитно-финансовых организаций могут лишиться лицензий в 2021 году. Об этом говорится в ...

18.02.2021 Более 30 российских банков находятся под угрозой отзыва лицензии

УрБК, Москва, 18.02.2021. Более 30 российских кредитно-финансовых организаций могут лишиться лицензий в 2021 году. Об ...

23.11.2020 Эксперты прогнозируют лишение лицензий 35 российских банков

УрБК, Москва, 23.11.2020. До 35 банков в России за год могут столкнуться с дефолтом и потерей лицензии. Об этом ...

24.08.2020 В IV квартале 2020 года в РФ темпы отзыва лицензий у банков с низкими оценками кредитоспособности могут ускориться

УрБК, Москва, 24.08.2020. В конце августа рейтинговое агентство «Эксперт РА» обновило расчет индекса здоровья ...

29.08.2019 «Эксперт РА» прогнозирует отзыв лицензий у 45 кредитных организаций России

С 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 Банк России может отозвать лицензии у 45 кредитных организаций. Об этом говорится в ...

Популярные новости
01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей15.03.2021Акции обогнали недвижимость по доходности15.03.2021Масленица в Академическом собирает все больше гостей16.03.2021Хроники пандемии17.03.2021Эксперимент забуксовал
Архив новостей
Апрель 2021 (291)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18