«Эксперт РА» прогнозирует добровольный уход с рынка не менее 45 банков

УрБК, Москва, 13.04.2021. Аналитики агентства «Эксперт РА» прогнозируют, что в ближайшие три года с рынка добровольно уйдут не менее 45 российских банков.



«Мы ожидаем, что число добровольных ликвидаций кредитных организаций будет оставаться высоким на горизонте трех лет. По нашим оценкам, не менее 15 банков ежегодно будут добровольно покидать рынок в рамках присоединения к более крупным игрокам или в связи с добровольной сдачей лицензии», — говорится в исследовании рейтингового агентства.



Ранее аналитики «Эксперт РА» прогнозировали, что в 2021 году более 30 российских банков могут лишиться лицензий.



«Значение индекса кредитного здоровья банковского сектора на уровне 91% на 1 января 2021 года означает, что до 33 кредитных организаций (9% расчетной базы индекса) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска», — отмечали аналитики.