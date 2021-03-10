Средние цены на молоко в Екатеринбурге выросли до 52,2 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. По итогам марта 2021 года средние потребительские цены на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности в Свердловской области снизились с 51,67 до 51,64 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.
В Екатеринбурге средние цены на молоко увеличились с 51,82 до 52,2 руб. за литр, в Каменске-Уральском — с 47,85 до 48,4 руб., в Первоуральске — с 47,87 до 48,96 руб. В то же время в Нижнем Тагиле стоимость молочной продукции за месяц снизилась с 55,26 до 54,32 руб. за литр, в Серове — с 55,09 до 52,36 руб. за литр.
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