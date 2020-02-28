АТОР: Последствия приостановки авиасообщения с Турцией сравнимы с закрытием границ в марте 2020 года

УрБК, Москва, 13.04.2021. Общее количество туристов, забронировавших туры в Турцию с заездами в период с 15 апреля по 31 мая, составило 533 тыс. 200 человек. Из них более 40% — семьи с детьми. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР).



При этом совокупная стоимость забронированных туров на этот период составила 354,6 млн евро, или 32 млрд руб.



«С учетом того, что до 90% всех туров на этот период включают перелеты на чартерных рейсах, прекращение чартерного сообщения с Турцией будет практически равносильно полному запрету и аннуляции практически всех заявок», — говорится в сообщении.



Помимо этого, россияне, по предварительным оценкам, забронировали на апрель-май 6-7 тысяч туров в Танзанию.



Эксперты называют огромным ударом по туристической отрасли фактическое закрытие на пиковый период самого популярного туристического выездного направления с большим количеством перенесенных с прошлого года туров, а также одного из немногих экзотических направлений — Танзании.



«Масштаб и последствия этого удара с учетом всех негативных последствий пандемии для турсектора могут быть сравнимы только с закрытием границ в марте 2020 года», — отмечают эксперты.



Отметим, что глава Ростуризма Майя Ломидзе заявила о подготовленных мерах поддержки для туроператоров.



«Мы понимаем, что вводимые ограничения ставят и людей, и бизнес в непростые условия. Поэтому в дополнение к действующим механизмам мы подготовили комплекс мер поддержки для туроператоров — чтобы минимизировать последствия введенных ограничений и — самое главное — помочь туроператорам продолжить выполнять обязательства перед туристами», — сообщила М. Ломидзе.



Напомним, накануне оперативный штаб принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня 2021 года.