Около 13% жителей Южного Урала работают в сфере малого и среднего бизнеса

УрБК, Челябинск, 13.04.2021. В Челябинской области доля работников, занятых на предприятиях МСБ, в общей численности рабочей силы в январе-сентябре 2020 года составила 13%, говорится в исследовании РИА «Новости».
При этом, согласно рейтингу регионов РФ по вовлеченности населения в малый бизнес, количество работников предприятий МСБ на Южном Урале за год снизилось на 8,3%. Среди регионов УрФО меньшее сокращение этого показателя продемонстрировали Свердловская область (минус 3,7%), ХМАО (минус 7,1%) и ЯНАО (минус 8,2%). Тюменская и Курганская области показали большее снижение — на 9,4% и 11% соответственно.
Помимо этого, численность работников, занятых на предприятиях МСБ, на Южном Урале в январе-сентябре 2020 года составила 240,2 тыс. человек. С этим результатом Челябинская область заняла 12-ю строчку рейтинга среди 85 регионов РФ.
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