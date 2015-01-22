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Футбольные гранды Испании начали год с огромными долгами

Два славных испанских футбольных клуба — «Барселона» и мадридский «Реал», опережают своих конкурентов не только по количеству звезд в составе, но и по размерам финансовых задолженностей.

Жить «в долг» для спортивных структур, коими являются и футбольные клубы во всем мире, считается нормальной практикой. Иногда руководство того или иного клуба позволяет себе лишние траты за счет кредиторов, рассчитывая на мощные финансовые вливания от инвесторов в ближайшее время, либо же — на доходы от собственной деятельности, которые покроют долги — продажу билетов на матчи и телевизионные права, доходы от трансферов и турнирных успехов.

Футбольные гранды Испании начали год с огромными долгами

Но некоторые представители мировой футбольной элиты, похоже, прилично заигрались в «менеджер», скопив долговые обязательства таких размеров, что сомнения в скором погашении таких задолженностей появляются сами собою. В первую очередь, речь о двух испанских грандах футбола — «Барселоне» и мадридском «Реале». По последним данным, опубликованным в испанских СМИ, «Барселона» должна в сумме 1.173 миллиарда евро, а «Реал» — 900 миллионов евро. В целом, для этих клубов с мощной фанатской базой и богатой инфраструктурой, функционировать в подобных условиях — далеко не новость. Однако цифры все равно впечатляют.

Отметим, что, несмотря на огромные долги, «Барса» и «Реал» продолжают позволять себе удерживать в составах звезд мирового уровня, вроде Лионеля Месси у каталонцев, или же Серхио Рамоса или Карима Бензема у мадридцев. Не страдают особо от долговых «оков» и спортивные результаты этих коллективов. «Реал» является действующим чемпионом Испании и претендентом на титул в нынешнем сезоне. По крайней мере, по мнению экспертов беттинг-рынка, в чем можно убедиться, изучив обзор приложения Лига Ставок, являющегося одним из лидеров этой сферы. Также «Галактикос», как называют мадридский клуб за многолетнюю любовь к приобретению звезд первой величины (возможно, «ноги» у долгов растут именно отсюда), остаются в числе претендентов на победу в Лиге чемпионов в текущей кампании, где мадридцы уже добрались до четвертьфинала.

Что касается «Барселоны», то у этой команды также есть отличные шансы побороться за золотые медали испанского первенства, а также положить их в кубок страны. А вот из Лиги чемпионов Месси и компания в нынешнем сезоне уже вылетели, уступив дорогу в четвертьфинал французскому ПСЖ — еще одному очень небедному европейскому клубу, чьи финансовые дела также неоднократно вызывали вопросы у противников вливания огромных деньжищ в европейский футбол.

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