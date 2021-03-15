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Перевозки грузов автотранспортом в Свердловской области в январе-феврале сократились на 3,6%

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. В январе-феврале 2021 года автомобильный транспорт в Свердловской области перевез 4,7 млн т грузов. Это на 3,6% меньше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

Грузооборот автотранспорта за первые два месяца 2021 года составил 1 млрд 174 млн тонно-км (в 1,6 раза больше уровня января-февраля 2020 года).

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