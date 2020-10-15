Средний Урал вошел в число регионов РФ с наименьшим показателем долговой нагрузки

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. На 1 апреля 2021 года показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков в Свердловской области составляет 24,73%, что на 0,36 процентного пункта (п. п.) больше значения, зафиксированного 1 октября 2020 года (24,37%). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 12-е место в списке из 20 российских регионов с самыми низкими значениями показателя долговой нагрузки заемщиков. При этом лидерами рейтинга стали Москва (22,11%), Московская (22,67%), Смоленская (23,14%) и Брянская (23,15%) области, а также Санкт-Петербург (23,3%).



В то же время самыми закредитованными регионами РФ стали Амурская (32,41%), Кировская (30,43%) области, Республика Коми (30%), Новгородская область (29,75%) и Красноярский край (29,71%).



В целом по стране за последние полгода среднее значение ПДН российских заемщиков немного выросло — на 0,52 п. п. В частности, по состоянию на 1 апреля этого года этот показатель составил 25,63% (на 1 октября 2020 года — 25,11%).



Как отмечает гендиректор НБКИ Александр Викулин, средний ПДН российских заемщиков в последние полгода немного вырос, однако в целом остается на сравнительно низком уровне. При этом, по его словам, некоторый рост уровня долговой нагрузки во многом связан с последствиями пандемии и сокращением реальных доходов граждан. В свою очередь, более существенному росту ПДН препятствовало сокращение процентных ставок, которое наблюдалось в последнее время.