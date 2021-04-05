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Вчера, 17:40

Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подорожало на 4,1%

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. По состоянию на 5 апреля 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 82 тыс. 305 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

«В ретроспективе за последнюю неделю фиксируем рост средней цены на 0,3%, за месяц — на 1,2%, с начала года стоимость подросла на 4,1%. Таким образом, снова фиксируем новый ценовой рекорд (относительно пиковых значений в феврале 2015 года)», — отмечают аналитики УПН.

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