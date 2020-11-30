Половина жителей Екатеринбурга не знает о возможности приобретения недвижимости онлайн

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. Только половина жителей Екатеринбурга знает, что недвижимость можно приобрести онлайн. Об этом говорят результаты исследования, проведенного компанией Брусника.



Целью исследования метрологического центра Брусники было понять, готовы ли жители крупных городов приобретать квартиры удаленно, и выяснить причины, заставляющие их отказаться от такой покупки.



В результате опроса, который проводили в Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге и Сургуте, выяснилось, что лишь половина (52%) респондентов знает, что квартиры можно купить дистанционно. При этом самыми осведомленными оказались тюменцы (63%), а наименее — новосибирцы (44%).







В то же время, согласно исследованию, большинство (93%) знающих об онлайн-сделках назвали их удобными. Остальные респонденты заявили о следующих недостатках удаленной покупки недвижимости: невозможность вживую посмотреть на квартиру или шоурум и лично пообщаться с менеджером, опасность утечки персональных данных и другой информации.



В Бруснике отмечают, что на данный момент в 75-80% случаев документальное оформление сделок проходит онлайн. В прошлом году компания, используя платформу Сделка.РФ, осуществила первую в истории компании трансконтинентальную продажу: семейная пара, находясь в Канаде, купила квартиру в Екатеринбурге.



По мнению основателя и директора цифровой платформы Сделка.РФ Бориса Лепинских, пока рано говорить о полномасштабном переходе отрасли на онлайн-продажи. Этому препятствует несколько факторов. Первый — отсутствие единого подхода к онлайн-сделкам на уровне госорганов и банков. По его словам, до сих пор окончательно не сформировалась практика дистанционного выпуска электронно-цифровой подписи (ЭЦП) и подписания с ее помощью кредитных договоров, а правила регистрации ипотечных сделок в Росреестре могут разниться в зависимости от региона. Второй фактор — некоторые законодательные ограничения, например, невозможность провести онлайн-идентификацию покупателя при открытии эскроу-счета и подписании кредитного договора. Третьей сдерживающей причиной Б. Лепинских называет неготовность ряда девелоперов внедрять новые технологии и практики формирования пути клиента, которые позволят ему принимать решения о покупке онлайн.







«Несмотря на это цифровая трансформация продаж уже происходит и, так или иначе, многие компании уже встроили онлайн и автоматизацию во внутренние процессы. Думаю, в перспективе 2-3 лет ситуация скорректируется в сторону большей бесшовности и, самое главное, омниканальности сделок с недвижимостью», — уверен директор цифровой платформы Сделка.РФ Борис Лепинских.



Изображения предоставлены пресс-службой компании Брусника