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Вчера, 16:22

Пресс-секретарь президента РФ не стал опровергать планы по изменению графика майских каникул

УрБК, Москва, 12.04.2021. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать информацию об установлении нерабочего периода с 1 по 10 мая 2021 года.

«Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Пока могу сказать только, что у президента рабочие планы имеются на это время», — приводит слова Д. Пескова ТАСС.

В то же время он добавил, что у руководства страны в начале мая будет рабочий период.

В 2020 году президент России Владимир Путин объявил нерабочий период с 5 апреля по 12 мая из-за распространения коронавирусной инфекции.

В этом году выходные установлены на период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

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