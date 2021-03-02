ЕВРАЗ ЗСМК и РЖД запустили проект по отслеживанию жизненного цикла рельсов

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. ЕВРАЗ ЗСМК и ОАО «РЖД» запустили совместный проект, который дает возможность металлургам и железнодорожникам отслеживать путь каждого рельса с момента производства и отправки потребителю, в период его эксплуатации, до изъятия из пути и утилизации.



Как сообщает управление по связям с общественностью предприятия, единая корпоративная автоматизированная система управления инфраструктурой по контролю жизненного цикла рельсов реализована на платформе блокчейн (Hyperledger Fabric). На ЕВРАЗ ЗСМК установлен и подключен узел участника, обеспечивающий защищенный онлайн-обмен данными по поставкам и дальнейшей эксплуатации продукции комбината.







«Каждый рельс ЕВРАЗ ЗСМК имеет электронный паспорт — документ, подтверждающий его качество. В нем прописаны химсостав, марка стали и другие важные характеристики. Теперь при отгрузке эта информация автоматически загружается в новую систему, после чего каждый участник процесса может отслеживать все, что происходит с рельсом в режиме реального времени», — говорится в сообщении.







Помимо этого, эксплуатирующая сторона также на каждом этапе вносит в общую базу сведения о рельсах: в какую плеть сварены, куда уложены, когда изъяты из пути и по какой причине. В систему попадают данные об образовании дефектов, проводимых ремонтах.







Отмечается, что эта система поможет ОАО «РЖД» получать данные о поставках в автоматизированном виде, а ЕВРАЗ сможет учитывать эксплуатационные параметры и продолжить совершенствование рельсовой продукции.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа