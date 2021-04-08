ЕВРАЗ НТМК наращивает поставки строительного металлопроката

ЕВРАЗ НТМК нарастил объемы отгрузки двутавровой балки после запуска в работу хаба на территории предприятия.



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, хаб запущен в работу в сентябре 2020 года. На сегодняшний день ежемесячно с нового склада потребителям отправляется от 5 до 8 тыс. т двутавров.



Система информационного сопровождения, используемая на складе, позволяет в кратчайшие сроки формировать и отправлять покупателю партию нужного сортамента металла. Благодаря новому оборудованию цех прокатки широкополочных балок (ЦПШД) увеличил загрузку автомобилей металлом со 160-170 единиц в месяц до 450 автомобилей. Только в 2020 году с нового склада отгружена 21 тыс. т металлопроката.



«Процесс отгрузки балки со склада и в дальнейшем будет совершенствоваться и автоматизироваться. Совместно со службой IT мы планируем повысить уровень автоматизации и внедрить современные сервисные решения. Уже сейчас обсуждается проект «Склад 2.0». Это позволит сделать работу более удобной как для работников склада, так и для сотрудников Торговой компании, служб сбыта ЕВРАЗа», — комментирует директор по сбыту дивизиона «Урал» Валерий Смирнов.



Новый склад вмещает около 20 тыс. т строительного металлопроката различного сортамента и позволяет производить отгрузку в течение нескольких дней. Сократилось и время доставки металла потребителям: теперь балка доставляется до отдаленных городов в течение трех-пяти дней вместо прежних 30 дней. Благодаря этому у ЕВРАЗ НТМК появляются дополнительные конкурентные преимущества, что удобно для покупателей.



«Введение инновационной системы значительно упростило процесс отгрузки и для рабочих, и для покупателей. Каждая балка на складе промаркирована и внесена в общий реестр-каталог. Штрихкоды считываются с помощью специального мобильного терминала. После этого на экране компьютера можно посмотреть, где какой металл находится: тоннаж, профиль, дата изготовления. Склад отображается на экране в виде 2D-модели», — рассказал о преимуществах хаба директор по информационным технологиям дивизиона «Урал» Андрей Савин.



Отмечается, что ЕВРАЗ НТМК выпускает более 300 видов двутавровых балок высокой прочности, которые востребованы при возведении небоскребов, мостов, спортивных комплексов, например объектов для Универсиады — 2023.



В частности, ЕВРАЗ НТМК произвел более 1 тыс. 800 т двутавровой балки для строительства металлоконструкций дворца водных видов спорта в Екатеринбурге. Это спортивное сооружение возводится для проведения соревнований Универсиады-2023. Отгрузку производит трейдинговая компания «ЕВРАЗ Металл Инпром».



Как в начале этого года сообщал региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, в текущем году компания продолжит поставки металлопроката на строительство объекта.



«Металлопрокат ЕВРАЗ НТМК проходит серьезную проверку качества на всех этапах производства: от внутренней структуры стали до проверки стойкости готовой продукции при температуре минус 70 градусов. Металлопрокат из Нижнего Тагила отвечает самым высоким требованиям к качеству», — отмечал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.



«Спортивные сооружения всегда требуют повышенного внимания при выборе материалов и выполнении работ. Высокое качество продукции ЕВРАЗа обеспечивает ее востребованность на знаковых проектах по всей России», — подчеркивал генеральный директор компании «ЕВРАЗ Металл Инпром» Сергей Синцов.



Генеральным подрядчиком проекта по строительству объекта для проведения соревнований Универсиады 2023 в соответствии с распоряжением правительства РФ выступает компания «Синара-Девелопмент».



Площадь дворца водных видов спорта составляет более 60 тыс. кв. м. Он будет состоять из трех профессиональных бассейнов: прыжкового, спортивно-демонстрационного и тренировочного и одного детского. Трибуны рассчитаны на 5 тыс. зрителей — их наплыв ожидается во время проведения XXII Всемирных студенческих игр в 2023 году. Это будет 32-я по счету летняя Универсиада. Соревнования пройдут по 18 видам спорта.



Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа