«Атомстройкомплекс» запустил бронирование квартир в ЖК Discovery открытием космического стрит-арт-объекта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. В Екатеринбурге появился стрит-арт-объект, посвященный полету в космос Юрия Гагарина. Соорганизатором этого проекта выступила компания «Атомстройкомплекс».



Как сообщает пресс-служба застройщика, автором стрит-арт-объекта стал Илья Мозги. Вместе с ним «портал в космос» создавали учащиеся более десяти художественных школ. Церемония открытия объекта состоялась 11 апреля.



«Основой арт-стрит-объекта стал советский железобетонный забор «ПО-2». Звенья ограждения установили полукругом и творчески преобразили. Теперь каждый горожанин может прийти на площадь имени Александра Соловьева и, встав внутрь экспозиции, вспомнить о масштабе и важности подвига Юрия Гагарина. Гости на открытии объекта признавались, что конструкция заряжает позитивом и предчувствием исполнения желаний», — говорится в сообщении.







Отмечается, что жители и гости уральской столицы могут также поучаствовать в аукционе на приобретение секций портала. Для этого нужно сделать благотворительный взнос в размере от 50 тыс. руб. Собранные средства Центр культуры «Урал» направит на показы спектаклей для детей из малоимущих семей и детей-инвалидов. Первым благотворителем стал соорганизатор стрит-арт-проекта — компания «Атомстройкомплекс».



«В 1961 году человек впервые отправился в космос, открыв для себя новую космическую эру. Спустя 60 лет на улице Гагарина мы начинаем строить резиденцию Discovery, открывающую новую эру по-настоящему комфортной жизни. Discovery будет похож на космический корабль, оснащенный новейшими системами безопасности и инженерного обеспечения. Резиденция спроектирована так, чтобы максимально эффективно использовать для пользы жителей каждый квадратный сантиметр площади», — отмечает заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова.







«Рад, что в городе есть компании, которые поддерживают творческие начинания. Это для меня первый опыт совместной работы со школьниками. То, что получилось, вдохновляет. Если бы не дети, работа выглядела бы строже. Очень благодарен ребятам, ЦК «Урал» и партнерам проекта», — поделился автор стрит-арт-объекта Илья Мозги.







Стрит-арт-объект будет доступен гражданам до 25 апреля. Следить за историей нового космического путешествия можно в соцсетях Центра культуры «Урал», а также по хештегу #открываемкосмосзаново.



Компания «Атомстройкомплекс» традиционно выступает инициатором и партнером масштабных культурных мероприятий, способствует сохранению и продвижению культурно-исторического наследия Урала, формированию и укреплению регионального бренда. Поддержка творческой атмосферы в городе — часть идеологии «Атомстройкомплекса», основанной на понятии «свобода».



Отметим, что застройщик в прошлом году стал организатором первого уральского фестиваля паблик-арта URAL PUBLIC ART ЧО, в рамках которого на площадях и во дворах Екатеринбурга появилось семь необычных барельефов, скульптур и инсталляций.



В фестивале участвовали 15 художников, десятки волонтеров, экспертов и неравнодушных жителей города. В числе художников — Андрей Бартенев, Покрас Лампас, Роман Ермаков, Артем Стефанов, Даниил Гильдерман, Андрей Люблинский, команды SPEKTR и Hot Singles in Your Area.



По словам организаторов, фестиваль продолжится в 2021 году. «В следующем фестивале мы поработаем с контекстом районов. Арт-объекты станут их продолжением, но немного в другой форме. Не будем сужать фантазии художников одной темой, а поможем им в работе с историческим и социальным наследием города, с уральской идентичностью», — рассказывал креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов.



Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»