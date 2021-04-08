В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета телефонных мошенников более полумиллиона рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета телефонных аферистов 575 тыс. руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



Екатеринбурженка 1964 года рождения обратилась в полицию 8 апреля. Она сообщила, что неизвестные обманным путем убедили ее снять со счета все сбережения и перевести на «безопасные счета».



Как и в других подобных случаях, женщине с номера, начинающегося на «499», позвонила неизвестная девушка и сообщила о попытке списать с ее счета денежные средства. Она убедила заявительницу, что в целях безопасности ей необходимо снять все деньги. Женщина поверила звонившей, сняла часть вклада и перевела ее на указанный девушкой «безопасный счет».



После этого потерпевшей сообщили, что мошенники по-прежнему пытаются завладеть ее сбережениями, и ей необходимо снять со своего счета все оставшиеся деньги. Женщина вновь сняла часть личных накоплений, после чего банк заблокировал ее карту. Денежные средства екатеринбурженка также внесла на неизвестной счет. Далее звонившая сообщила ей, что заблокированную карту можно активировать в отделении банка, где она обслуживается. Женщина так и сделала, после чего сняла остаток денег и перевела на счет злоумышленников.



После этого звонок был прерван, и женщина поняла, что ее обманули. В результате она лишилась 575 тыс. руб.