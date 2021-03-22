В Свердловской области одобрили более 32 тыс. заявок на получение ипотеки под 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. На 1 апреля жители Свердловской области подали 47 тыс. 441 заявку на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».



Из них 32 тыс. 171 уже одобрена, по 12 тыс. 036 получены отказы.



Отметим, что Свердловская область занимает пятое место среди регионов РФ по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Московской области и Краснодарскому краю.