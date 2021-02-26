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Вчера, 12:42

Глава Екатеринбурга утвердил список своих заместителей

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов завершил кадровую ротацию среди своих заместителей, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На должности первого замглавы муниципалитета утвержден Игорь Сутягин. В рамках ротации должности заместителей заняли Сергей Плахотин, Рустам Галямов, Андрей Корюков и Дмитрий Ноженко. Свои посты сохранили заместители главы Екатеринбурга Владимир Гейко, Екатерина Сибирцева и Алексей Бубнов. Марина Фадеева назначена заместителем главы Екатеринбурга, а также исполняющим обязанности руководителя аппарата горадминистрации.

Напомним, в результате структурных изменений из наименований должностей заместителей главы Екатеринбурга исключены указания основных направлений работы. Новая структура позволит организовывать работу проектным методом и успешнее решать задачи, направленные на развитие уральской столицы, а также повышение качества жизни горожан.

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