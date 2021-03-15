Объем пассажирских перевозок автобусами на Среднем Урале в январе-феврале сократился на 29%

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. В январе-феврале 2021 года объем пассажирских перевозок автобусами в Свердловской области сократился на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат. Всего было перевезено 24 млн 684 тыс. пассажиров. Пассажирооборот составил 292 млн пасс. км (минус 29,9% к уровню января-февраля 2020 года).

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