УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:16

Объем пассажирских перевозок автобусами на Среднем Урале в январе-феврале сократился на 29%

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. В январе-феврале 2021 года объем пассажирских перевозок автобусами в Свердловской области сократился на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

Всего было перевезено 24 млн 684 тыс. пассажиров. Пассажирооборот составил 292 млн пасс. км (минус 29,9% к уровню января-февраля 2020 года).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.03.2021 Объем пассажирских перевозок автобусами на Среднем Урале в январе сократился на 32%

В январе 2021 года объем пассажирских перевозок автобусами в Свердловской области сократился на 31,7% по сравнению с ...

15.03.2021 Объем пассажирских перевозок автобусами на Среднем Урале в январе сократился на 32%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. В январе 2021 года объем пассажирских перевозок автобусами в Свердловской области ...

01.02.2021 Объем пассажирских перевозок автобусами на Среднем Урале в 2020 году сократился на 31%

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. В январе-декабре 2020 года объем пассажирских перевозок автобусами в Свердловской ...

12.01.2021 Объем пассажирских перевозок автобусами на Среднем Урале за 11 месяцев 2020 года сократился на 31%

В январе-ноябре 2020 года объем пассажирских перевозок автобусами в Свердловской области сократился на 30,6% по ...

12.01.2021 Объем пассажирских перевозок автобусами на Среднем Урале за 11 месяцев 2020 года сократился на 31%

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2021. В январе-ноябре 2020 года объем пассажирских перевозок автобусами в Свердловской ...

Популярные новости
01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей15.03.2021Акции обогнали недвижимость по доходности15.03.2021Масленица в Академическом собирает все больше гостей16.03.2021Хроники пандемии17.03.2021Эксперимент забуксовал
Архив новостей
Апрель 2021 (291)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18