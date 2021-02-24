В Свердловской области число работников предприятий МСБ за год снизилось на 3,7%

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. В Свердловской области численность работников, занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса, в январе-сентябре 2020 года составила 402,8 тыс. человек, говорится в исследовании РИА «Новости».
При этом, согласно рейтингу регионов РФ по вовлеченности населения в малый бизнес, количество работников предприятий МСБ на Среднем Урале за год снизилось на 3,7%. Наиболее сильное сокращение этого показателя было отмечено в Республике Калмыкия (минус 21,7%), Хабаровском крае (минус 20,3%), Липецкой (минус 18,9%) и Пензенской (минус 17,5%) областях, а также в Республике Хакасия (минус 15,7%).
Помимо этого, доля работников, занятых на предприятиях МСБ, в общей численности рабочей силы на Среднем Урале в январе-сентябре 2020 года составила 19,1%. С этим результатом Свердловская область заняла 6-ю строчку рейтинга среди 85 регионов РФ.
УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021. В Свердловской области в январе 2021 года было куплено 3 тыс. 089 новых автомобилей, ...16.02.2021 Средний Урал попал в пятерку регионов РФ с самым заметным снижением количества выданных в январе потребкредитов
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. В январе 2021 года в Свердловской области было выдано 37 тыс. 022 потребительских ...20.01.2021 Количество выданных на Среднем Урале потребкредитов в 2020 году снизилось на 27,8%
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2021. В Свердловской области в 2020 году было выдано 478 тыс. 847 потребительских кредитов, ...19.08.2020 Среднесписочная численность трудоустроенных работников на Среднем Урале за год сократилась на 1,5%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций Свердловской области по ...19.08.2020 Среднесписочная численность трудоустроенных работников на Среднем Урале за год сократилась на 1,5%
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2020. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу ...