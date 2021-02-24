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В Свердловской области число работников предприятий МСБ за год снизилось на 3,7%

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. В Свердловской области численность работников, занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса, в январе-сентябре 2020 года составила 402,8 тыс. человек, говорится в исследовании РИА «Новости».

При этом, согласно рейтингу регионов РФ по вовлеченности населения в малый бизнес, количество работников предприятий МСБ на Среднем Урале за год снизилось на 3,7%. Наиболее сильное сокращение этого показателя было отмечено в Республике Калмыкия (минус 21,7%), Хабаровском крае (минус 20,3%), Липецкой (минус 18,9%) и Пензенской (минус 17,5%) областях, а также в Республике Хакасия (минус 15,7%).

Помимо этого, доля работников, занятых на предприятиях МСБ, в общей численности рабочей силы на Среднем Урале в январе-сентябре 2020 года составила 19,1%. С этим результатом Свердловская область заняла 6-ю строчку рейтинга среди 85 регионов РФ.

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