УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:08

Объем застрахованных вкладов в свердловских банках за год сократился на 1,5%

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. На 1 января 2021 года общий объем застрахованных средств всех категорий вкладчиков в кредитных организациях, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, составил, 574,4 млрд руб. Это на 4,4% меньше уровня начала 2020 года, говорится в исследовании Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«В банках, зарегистрированных в ХМАО и Челябинской области, вклады населения в отчетном периоде выросли на 10,5% и 2,5% соответственно. Депозиты физических лиц в банках, зарегистрированных в Свердловской и Тюменской областях, сократились на 1,5% и 36,3% соответственно», — говорится в сообщении АСВ.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.04.2021 Средний размер вкладов в свердловских банках составляет 297 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. На 1 января 2021 года средний размер вклада физического лица (без счетов до 1 тыс. ...

17.02.2020 Объем застрахованных вкладов населения в банках РФ за год вырос на 10,5%

На 1 января 2020 года объем застрахованных средств всех категорий вкладчиков в банках составил 34 трлн 700 млрд руб. За ...

17.02.2020 Объем застрахованных вкладов населения в банках РФ за год вырос на 10,5%

УрБК, Москва, 17.02.2020. На 1 января 2020 года объем застрахованных средств всех категорий вкладчиков в банках ...

27.11.2015 Объем вкладов в банках УрФО с января по сентябрь 2015 года вырос на 28,8%

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2015. Объем вкладов в банках Уральского федерального округа (УрФО) с января по сентябрь 2015 ...

26.11.2014 ГК «АСВ»: за 9 месяцев объем вкладов индивидуальных предпринимателей в банках УрФО сократился на 17%

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2014. Объем вкладов в банках Уральского федерального округа за 9 месяцев 2014 года вырос на ...

Популярные новости
01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей15.03.2021Акции обогнали недвижимость по доходности15.03.2021Масленица в Академическом собирает все больше гостей16.03.2021Хроники пандемии17.03.2021Эксперимент забуксовал
Архив новостей
Апрель 2021 (291)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18