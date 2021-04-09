Объем застрахованных вкладов в свердловских банках за год сократился на 1,5%

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. На 1 января 2021 года общий объем застрахованных средств всех категорий вкладчиков в кредитных организациях, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, составил, 574,4 млрд руб. Это на 4,4% меньше уровня начала 2020 года, говорится в исследовании Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
«В банках, зарегистрированных в ХМАО и Челябинской области, вклады населения в отчетном периоде выросли на 10,5% и 2,5% соответственно. Депозиты физических лиц в банках, зарегистрированных в Свердловской и Тюменской областях, сократились на 1,5% и 36,3% соответственно», — говорится в сообщении АСВ.
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