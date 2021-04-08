В Екатеринбурге начали подготовку к строительству транспортной развязки у «Калины»

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов запустил проект строительства транспортной развязки на пересечении скоростного кольца в переулке Базовом с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.



Как сообщает пресс-служба горадминистрации, реализация проекта начнется в 2021 году. После окончания строительства появится свободный транзит транспорта, который свяжет между собой микрорайоны Синие Камни (транспортная связь будет осуществляться по улицам Хрустальной и Анны Бычковой), ЖБИ (реконструкция позволит разгрузить второй выезд из микрорайона), Втузгородок и другие городские территории.



Общая протяженность новых дорог составит 9,85 км, из них 2,5 километра — суммарная длина эстакад и путепроводов. Средняя скорость прохождения транспорта по путепроводу возрастет до 75 км/ч. Полностью завершить строительство развязки предполагается в 2024 году.



В рамках всего проекта запланировано строительство эстакады правого проезда для машин, двигающихся с Базового переулка на дублер Сибирского тракта. Также будет построен новый мост через железнодорожную линию «Шарташ — Егоршино» и реконструирован существующий. Запланировано строительство эстакады левого проезда в две полосы через железную дорогу на улице Комсомольской и демонтаж старого путепровода на улице Комсомольской, который находится в предаварийном состоянии, и строительство вместо него нового.



«Полного перекрытия движения во время работ не предусмотрено — строители планируют использовать тот же принцип, который положительно зарекомендовал себя при реконструкции Макаровского моста: с двух сторон от действующего путепровода через железнодорожную линию «Шарташ — Егоршино» будут возведены две новые эстакады», — говорится в сообщении.



На следующем этапе существующий мост будет демонтирован, а на его месте возведут новый объект, который будет обеспечивать транзит основного транспортного потока, идущего с улицы Восточной и с Сибирского тракта.



После введения в эксплуатацию основного моста боковые эстакады будут обеспечивать выезд на съезды к прилегающей улично-дорожной сети. В комплексе эти мероприятия обеспечат более высокую интенсивность движения, что в разы повысит пропускную способность данного транспортного узла.



Развитие дорожной инфраструктуры осуществляется в рамках реализации программы Алексея Орлова, которая подразумевает пять драйверов («Пять Д») развития Екатеринбурга. Одним из них является использование технологий и потенциала для формирования новой экономики, создание действенных инструментов вовлечения горожан в управление городом («Город добра и соучастия»).



Кроме того, драйверами программы являются совершенствование архитектурного облика («Город новых архитектурных решений»), активное внедрение инноваций в городскую среду («Умный город»), а также интеграция города в мировое пространство («Центр мировых коммуникаций»).