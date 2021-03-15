Рынок платных услуг населению в Свердловской области в январе-феврале снизился на 11%

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. Объем оказанных свердловчанам платных услуг в январе-феврале 2021 года составил 57 млрд 833 млн руб. Это на 11,1% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат. Рынок услуг туристических предприятий сократился на 93%, санаторно-курортных организаций — на 55,5%, гостиниц — на 44%, учреждений культуры — на 35%. Объем оказанных платных транспортных услуг снизился на 21,8%, бытовых — на 14,7%, медицинских — на 8%, юридических — на 5%.

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