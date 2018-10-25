Рустам Галямов назначен на пост замглавы Екатеринбурга по вопросам строительства

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. Рустам Галямов назначен на пост заместителя главы Екатеринбурга по вопросам строительства. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города.



Ранее Р. Галямов занимал должность замглавы московского Фонда капремонта многоквартирных домов. До этого он работал в органах власти Тюмени и ХМАО, а также был был заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Среднего Урала.



Отметим, что до Рустама Галямова пост замглавы Екатеринбурга по вопросам капстроительства и землепользования занимал А. Бирюлин.