Прокуратура начала проверку из-за паводка в Ирбите

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. Прокуратура Свердловской области начала проверку из-за начала весеннего паводка на территории Ирбитского района.



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, уровень воды в реке Ница на территории Ирбитского района к настоящему времени составил 420 см при критически допустимом уровне 740 см, а в реке Ирбит составляет 270 см при допустимом уровне 570 см.



«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет уделено особое внимание вопросам готовности систем оповещения и информирования населения о ЧС, достаточности сил и средств для этих целей, наличия и содержания сооружений инженерной защиты территорий и объектов от наводнений, использования бюджетных средств, выделенных на предотвращение и ликвидацию ЧС», — говорится в сообщении.



Кроме того, будет дана оценка исполнению требований законодательства, регламентирующего защиту прав граждан, пострадавших в результате паводка.