В Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападениях на пункт микрозаймов и салон связи в микрорайоне Сортировка

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. Полиция Екатеринбурга задержала местного жителя, подозреваемого в разбойных нападениях на пункт микрозаймов и салон сотовой связи, совершенных в апреле этого года в микрорайоне Сортировка. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.



По версии полиции, 3 апреля задержанный под угрозой применения предмета, похожего на травматический пистолет, похитил 9 тыс. руб. из пункта микрозаймов на улице Технической. 6 апреля злоумышленник совершил разбойное нападение на салон сотовой связи, расположенный в микрорайоне Сортировка. Действуя по той же схеме, угрожая предметом, похожим на пистолет, он похитил 31 гаджет общей стоимостью около 500 тыс. руб. В обоих эпизодах подозреваемый в целях конспирации использовал темные очки, перчатки и медицинскую маску.



«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска городского УМВД при участии коллег из областного полицейского главка подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый за кражу местный житель 1979 года рождения. Мужчина признал свою причастность к данным преступлениям», — сообщает отделение по связям со СМИ полиции Екатеринбурга.



В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере».



Мужчину проверяют на причастность к другим аналогичным эпизодам данной противоправной деятельности, уточняют в УМВД по Екатеринбургу.