В Челябинской области отклонили 6,7 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой

УрБК, Челябинск, 12.04.2021. На 1 апреля жители Челябинской области подали 24 тыс. 962 заявки на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».
Из них 16 тыс. 549 уже одобрены, по 6 тыс. 718 получены отказы.
Отметим, что Челябинская область не входит в топ-10 рейтинга регионов по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, где лидирующие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская область.
УрБК, Челябинск, 15.03.2021. На 4 марта жители Челябинской области подали 23 тыс. 250 заявок на оформление ипотечных ...01.03.2021 В Челябинской области отклонили 5,9 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой
УрБК, Челябинск, 01.03.2021. На 18 февраля жители Челябинской области подали 22 тыс. 372 заявки на оформление ипотечных ...12.02.2021 В Челябинской области отклонили свыше 5,6 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой
УрБК, Челябинск, 12.02.2021. На 4 февраля жители Челябинской области подали 21 тыс. 383 заявки на оформление ипотечных ...28.01.2021 В Челябинской области отклонили 5,4 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой
УрБК, Челябинск, 28.01.2021. На 21 января жители Челябинской области подали 20 тыс. 377 заявок на оформление ипотечных ...14.01.2021 В Челябинской области отклонили более 5,1 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой
УрБК, Челябинск, 14.01.2021. На 7 января жители Челябинской области подали 19 тыс. 509 заявок на оформление ипотечных ...