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Вчера, 09:02

В Челябинской области отклонили 6,7 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой

УрБК, Челябинск, 12.04.2021. На 1 апреля жители Челябинской области подали 24 тыс. 962 заявки на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».

Из них 16 тыс. 549 уже одобрены, по 6 тыс. 718 получены отказы.

Отметим, что Челябинская область не входит в топ-10 рейтинга регионов по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, где лидирующие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская область.

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