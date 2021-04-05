Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 3,2%

По состоянию на 9 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 67 тыс. 316 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 7 апреля число безработных составляло 67 тыс. 601 человек. Таким образом, за последние 2 дня показатель сократился на 285 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 3,2%.
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