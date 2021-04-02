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В правительстве РФ связали рост цен на жилье с оттоком мигрантов и удорожанием стройматериалов

УрБК, Москва, 09.04.2021. Цены на квартиры в новостройках России выросли из-за пандемии, оттока мигрантов и удорожания стройматериалов. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

«Мы видим, что на изменение цен оказал влияние комплекс факторов, среди которых можно выделить и отток трудовых мигрантов, и увеличение цен на стройматериалы, и переход на проектное финансирование, и, конечно, эпидемиологическую ситуацию», — сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что отъезд мигрантов обострил проблему дефицита кадров на свердловских стройках. Для того чтобы сохранить персонал и привлечь новые кадры, уральские девелоперы вынуждены ускоренными темпами повышать заработную плату российским рабочим.

По данным Свердловскстата, в январе 2021 года средняя зарплата в сфере «Строительство» составила 34 тыс. 454 руб. Это на 9,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

Напомним, что на этой неделе президент РФ Владимир Путин поручил ФАС проверить обоснованность роста цен на жилье. Соответствующее заявление было сделано в ходе совещания с членами правительства по реализации посланий главы государства Федеральному собранию 2019 и 2020 годов.

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