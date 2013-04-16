Пассажиропоток «Уральских авиалиний» восстановился на 90% в сравнении с допандемийным уровнем

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. В марте 2021 года пассажиропоток «Уральских авиалиний» восстановился на 90% по сравнению с мартом 2019 года. Услугами авиакомпании в прошлом месяце воспользовались 596 тыс. 111 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



В марте 2021 года услугами авиакомпании воспользовались 431 тыс. 723 пассажира на внутренних линиях (ВВЛ) и 71 тыс. 609 пассажиров на международных линиях (МВЛ). Еще 92 тыс. 779 билетов было продано на перелеты в страны СНГ.



Количество авиарейсов, выполненных самолетами компании в марте, также почти вернулось к допандемийному уровню и составило 90% от уровня 2019 года (4 тыс. 199 рейсов, в том числе 2 тыс. 987 рейсов внутри страны, 461 международный рейс, 751 рейс в страны СНГ).



По итогам I квартала 2021 года основные показатели авиакомпании восстановились на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.



За первые три месяца 2021 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 1 млн 406 тыс. 727 пассажиров (79% к 2019 году). В их числе — 1 млн. 064 тыс. 586 пассажиров на ВВЛ, 122 тыс. 937 пассажиров на МВЛ, при поездках в страны СНГ услугами компании воспользовались 219 тыс. 204 пассажира.



В период с января по март 2021 года самолеты компании выполнили 10 тыс. 729 рейсов, что составляет 84% от уровня 2019 года, уточняют в пресс-службе «Уральских авиалиний».