Средний размер вкладов в свердловских банках составляет 297 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. На 1 января 2021 года средний размер вклада физического лица (без счетов до 1 тыс. руб.) в банках Уральского федерального округа составляет 260,6 тыс. руб., говорится в исследовании Агентства по страхованию вкладов.



«Средний размер вклада физического лица (без счетов до 1 тыс. руб.) в кредитных организациях, зарегистрированных в Свердловской области, составил 296,6 тыс. руб., в Тюменской области — 248,3 тыс. руб., в ХМАО-Югра — 515 тыс. руб., в Челябинской области — 162,6 тыс. руб.», — говорится в исследовании.



В то же время средний размер вклада физических лиц (без счетов до 1 тыс. руб.) в целом по России на 1 января 2021 года составил 183 тыс. руб.