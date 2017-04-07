Дмитрий Ноженко назначен заместителем главы Екатеринбурга

Глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко назначен заместителем главы Екатеринбурга. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«С понедельника приступаю к работе в качестве заместителя главы Екатеринбурга Алексея Валерьевича Орлова. Предстоит курировать вопросы экономического развития, инвестиций и взаимодействие с бизнес-сообществом», — написал Д. Ноженко.



Дмитрий Ноженко являлся одним из трех кандидатов на должность главы Екатеринбурга, рекомендованных к рассмотрению городской думой в феврале 2021 года.



Д. Ноженко родился 15 января 1974 года в Свердловске. Работал в коммерческих структурах. Являлся разработчиком, ответственным за внедрение стратегических проектов по развитию гостиниц и сферы бытовых услуг. В марте 2000 года назначен зампредседателя комитета по товарному рынку в администрации Екатеринбурга. С начала 2003 года работал председателем комитета по организации бытового обслуживания жителей в администрации города.



Летом 2006 года стал региональным замминистра торговли, питания и услуг, в декабре 2009 года — министром, а в апреле 2012 года возглавил министерство экономики и территориального развития Свердловской области. С апреля 2017 года — руководитель администрации Ленинского района.