УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. Глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко назначен заместителем главы Екатеринбурга. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«С понедельника приступаю к работе в качестве заместителя главы Екатеринбурга Алексея Валерьевича Орлова. Предстоит курировать вопросы экономического развития, инвестиций и взаимодействие с бизнес-сообществом», — написал Д. Ноженко.
Дмитрий Ноженко являлся одним из трех кандидатов на должность главы Екатеринбурга, рекомендованных к рассмотрению городской думой в феврале 2021 года.
Д. Ноженко родился 15 января 1974 года в Свердловске. Работал в коммерческих структурах. Являлся разработчиком, ответственным за внедрение стратегических проектов по развитию гостиниц и сферы бытовых услуг. В марте 2000 года назначен зампредседателя комитета по товарному рынку в администрации Екатеринбурга. С начала 2003 года работал председателем комитета по организации бытового обслуживания жителей в администрации города.
Летом 2006 года стал региональным замминистра торговли, питания и услуг, в декабре 2009 года — министром, а в апреле 2012 года возглавил министерство экономики и территориального развития Свердловской области. С апреля 2017 года — руководитель администрации Ленинского района.
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. Депутаты Екатеринбургской городской думы большинством голосов избрали главой города ...03.02.2021 Депутатам Екатеринбургской гордумы представят три кандидатуры на пост главы города
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Екатеринбурга определила ...07.04.2017 Экс-министр экономики Свердловской области стал главой Ленинского района Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2017. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб представил коллективу администрации ...05.04.2017 Свердловский министр экономики Дмитрий Ноженко возвращается на работу в администрацию Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев удовлетворил прошение об отставке ...26.04.2012 Министром экономики и территориального развития Свердловской области назначен Дмитрий Ноженко
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2012. «Дмитрий Ноженко указом губернатора назначен на должность министра экономики и ...