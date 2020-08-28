Поезд-бренд

К 30-летию Екатеринбургского метрополитена на линию выпустили брендированный поезд. Руководство муниципального предприятия по согласованию с администрацией города украсило его граффити с изображением достопримечательностей уральской столицы, а внутри четырех вагонов метро для пассажиров организована выставка о работе предприятия.







Брендированный поезд выехал на линию сегодня, 9 апреля, и будет курсировать до конца 2021 года.







Как рассказал директор ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» Андрей Панаиотиди, идея украсить поезд граффити возникла у слесаря-электрика по ремонту подвижного состава предприятия, который увлекается стрит-артом.







«Нам понравилась эта идея. На вагонах изображены депо метрополитена, Белая башня, железнодорожный вокзал, башня Исеть, администрация города, резиденция губернатора и другие знаковые объекты, которые находятся по пути следования метро»,— рассказал А. Панаиотиди.



По его словам, автор рисунков закончил работы только минувшей ночью и еще на стадии обсуждения идеи пожелал, чтобы его имя не называли.







Внутри вагонов представлены фотографии важных моментов в жизни предприятия: открытие станции «Ботаническая», визиты первых лиц государства, региона и города, празднование по случаю перевозки миллиардного пассажира уральской подземки.



«Но все-таки эта выставка больше про то, как живет метрополитен сегодня», — уточняет А. Панаиотиди.







Кроме этого, руководство метрополитена изменило «озвучку» в вагонах. Названия станций метро и предупреждение о том, что двери закрываются,теперь озвучены голосами детей сотрудников предприятия.Такое звуковое сопровождение будет работать втечение одного-двух месяцев. В дальнейшем при отсутствии жалоб у пассажиров его могут не менять, уточнил директор Екатеринбургского метрополитена.







В торжественном запуске первого рейса брендированного трамвая принял участие и председатель городской думы Игорь Володин. Он сообщил, что и другие подобные инициативы будут поддерживаться в Екатеринбурге в том числе и для того, чтобы у горожан было больше позитивных эмоций.