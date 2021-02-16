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Свердловские власти обещают к концу 2025 года полностью газифицировать треть муниципалитетов

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. Свердловские власти планируют к концу 2025 года завершить газификацию более трети муниципалитетов. Об этом во время прямого эфира на странице Среднего Урала в «ВКонтакте» заявил глава регионального минЖКХ Николай Смирнов.

По его словам, на газификацию жителей Свердловской области ежегодно выделяют более 1 млрд 100 млн. руб.

«Практически все крупные населенные пункты газифицированы почти на 100%. И сейчас для газификации каждой последующей 1 тыс. человек в регионе требуется все больше и больше средств. У нас есть удаленные и малочисленные населенные пункты. Удельные затраты на их газификацию достаточно высоки», — сообщил Н. Смирнов.

Он также отметил, что в регионе возникла острая необходимость в реконструкции газораспределительных станций на магистральных газопроводах. В этом году будут модернизированы две таких станции — в Косулино и Верхнем Дуброво. Это позволит более динамично проводить газификацию региона, уточнил Н. Смирнов.

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