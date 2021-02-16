Свердловские власти обещают к концу 2025 года полностью газифицировать треть муниципалитетов

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. Порядка 1,2 млрд руб. планируется направить на строительство газовых сетей и ...

Порядка 1,2 млрд рублей будет направлено на газификацию Свердловской области в 2021 году

УрБК, Челябинск, 07.11.2018. С 2014 года по решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возможность ...

Власти Челябинской области за четыре года направили 3,5 млрд рублей на газификацию

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2017. В Свердловской области в 2017 году на газификацию населенных пунктов было потрачено ...

На газификацию населенных пунктов Свердловской области в 2016 году потрачено более 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2012. В соответствии с проектом бюджета на 2013 год объем финансирования мероприятий по ...

На газификацию Свердловской области в 2013 году будет выделено более 1 млрд рублей

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области: Для обеспеченности газом на необходимом уровне нужно ежегодно тратить не менее 6 млрд. рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2011. Для того чтобы обеспеченность природным газом в Свердловской области достигла 75%, ...