В Свердловской области выявлено 122 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 122 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 9 апреля 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 83 тыс. 704 человека.



Также за сутки в области зарегистрировано 14 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 812. За сутки из больниц выписано 134 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 77 тыс. 150 человек.



В России за минувшие сутки был выявлено 9 тыс. 150 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 623 тыс. 984 человека. За сутки зарегистрировано 402 летальных случая (всего 102 тыс. 247), выздоровели 9 тыс. 662 человека (всего 4 млн 248 тыс. 700).