Свердловская область в I квартале нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 16,1%

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. Свердловская область в январе-марте 2021 года перечислила в консолидированный бюджет РФ 110,7 млрд руб. Это на 16,1%, или на 15,3 млрд руб., больше поступлений аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.
Поступления в федеральный бюджет составили 44,3 млрд руб. с ростом к I кварталу 2020 года на 12,7%, или на 5 млрд руб.
В областной бюджет собрано 54,8 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами, что на 22,6%, или на 10,1 млрд руб., больше поступлений I квартала 2020 года.
В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов 11,5 млрд руб. с ростом на 2%, или на 229,2 млн руб.
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