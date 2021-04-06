В Екатеринбурге расширят территорию ямочного ремонта улично-дорожной сети

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил увеличить объемы работы по устранению дефектов на дорогах, сообщает пресс-служба горадминистрации.
По его словам, в ближайшие дни для ямочного ремонта улично-дорожной сети города будет благоприятная погода.
«Поэтому необходимо увеличить объемы ямочного ремонта. Для этого заранее подготовлено достаточное количество холодного асфальта. Особо подчеркну, что все работы должны проводиться при строгом соблюдении технологических регламентов и процедур. Первоочередная задача, которая стоит на сегодня перед нами, — привести город в порядок», — сказал Алексей Орлов в рамках совещания по вопросу содержания территорий уральской столицы.
Одновременно с этим в рамках месячника чистоты продолжается уборка города. Днем 9 апреля в уборке Екатеринбурга планируется задействовать 364 рабочих и 167 единиц техники: 22 КДМ, 27 тракторов, 18 фронтальных погрузчиков, 44 самосвала, 13 единиц уборочной техники типа «Бродвей» или «Скандия», а также 30 единиц вакуумной техники.
Напомним, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о проведении 24 апреля на территории муниципалитета общегородского Дня чистоты, а также месячника чистоты — с 29 марта по 30 апреля 2021 года. Генеральная уборка касается улиц, дорог и пешеходных зон, скверов, парков, дворовых территорий и других объектов.
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